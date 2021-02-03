В Берёзовском объявлен сбор просроченных лекарств

В Берёзовском пройдёт акция по сбору просроченных лекарств. Фото: Александр Зайцев.

Жителей Берёзовска пригласили сдать просроченные лекарства на утилизацию. Акция пройдёт в ближайшие выходные, 6 и 7 февраля.

По данным пресс-службы мэрии муниципалитета, любые лекарственные формы (таблетки, капсулы, мази, гели, ампулы), у которых выше срок, будут приниматься в медцентре на ул. Гагарина 17. Далее собранные медикаменты отправятся в топку. Сжигание в печах при высоких температурах – самый надёжный способ утилизации.

После процедуры от лекарственных средств останется лишь безопасный для окружающей среды газ и также практически безвредный зольный остаток.

"Сдавая лекарства на утилизацию, вы можете быть уверены в том, что они не попадут на свалку, не будут загрязнять почву и воду, и не причинят вреда животным. Они будут сожжены в печи при температуре 1200°", – говорится в сообщении.