В Берёзовском объявлен сбор просроченных лекарств

Жителей Берёзовска пригласили сдать просроченные лекарства на утилизацию. Акция пройдёт в ближайшие выходные, 6 и 7 февраля.
По данным пресс-службы мэрии муниципалитета, любые лекарственные формы (таблетки, капсулы, мази, гели, ампулы), у которых выше срок, будут приниматься в медцентре на ул. Гагарина 17. Далее собранные медикаменты отправятся в топку. Сжигание в печах при высоких температурах – самый надёжный способ утилизации.
После процедуры от лекарственных средств останется лишь безопасный для окружающей среды газ и также практически безвредный зольный остаток.
"Сдавая лекарства на утилизацию, вы можете быть уверены в том, что они не попадут на свалку, не будут загрязнять почву и воду, и не причинят вреда животным. Они будут сожжены в печи при температуре 1200°", – говорится в сообщении.
Надо знать! Чем опасны таблетки, выброшенные на помойку или в унитаз:
- под действием природных факторов (солнце, дождь, снег) лекарства растворяются, попадают в почву и грунтовые воды. Происходит заражение как неорганическими веществами (хлориды и сульфаты), так и патогенными микроорганизмами;
- антибиотики, выброшенные в слив унитаза, даже пройдя через очистные сооружения полностью не растворяются. Микрочастицы антибиотиков, попадая с водой в наш организм, помогают бактериям развивать устойчивость;
- оказавшись на свалке, лекарства также наносят вред животным и птицам, которые погибают, употребив в пищу таблетки.