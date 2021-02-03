Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
3 февраля 2021, 10:20

В Берёзовском объявлен сбор просроченных лекарств

таблетки

В Берёзовском пройдёт акция по сбору просроченных лекарств. Фото: Александр Зайцев.

Жителей Берёзовска пригласили сдать просроченные лекарства на утилизацию. Акция пройдёт в ближайшие выходные, 6 и 7 февраля.

По данным пресс-службы мэрии муниципалитета, любые лекарственные формы (таблетки, капсулы, мази, гели, ампулы), у которых выше срок, будут приниматься в медцентре на ул. Гагарина 17. Далее собранные медикаменты отправятся в топку. Сжигание в печах при высоких температурах – самый надёжный способ утилизации.

После процедуры от лекарственных средств останется лишь безопасный для окружающей среды газ и также практически безвредный зольный остаток.

"Сдавая лекарства на утилизацию, вы можете быть уверены в том, что они не попадут на свалку, не будут загрязнять почву и воду, и не причинят вреда животным. Они будут сожжены в печи при температуре 1200°", – говорится в сообщении.

Надо знать! Чем опасны таблетки, выброшенные на помойку или в унитаз:

  • под действием природных факторов (солнце, дождь, снег) лекарства растворяются, попадают в почву и грунтовые воды. Происходит заражение как неорганическими веществами (хлориды и сульфаты), так и патогенными микроорганизмами;
  • антибиотики, выброшенные в слив унитаза, даже пройдя через очистные сооружения полностью не растворяются. Микрочастицы антибиотиков, попадая с водой в наш организм, помогают бактериям развивать устойчивость;
  • оказавшись на свалке, лекарства также наносят вред животным и птицам, которые погибают, употребив в пищу таблетки.
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.02.2021, 11:06 / Общество
На Серовском тракте столкнулись два грузовика: один человек погиб
03.02.2021, 10:58 / Общество
Прокуратура Каменска-Уральского заинтересовалась пожаром с пострадавшими школьницами
03.02.2021, 10:35 / Общество
Задействованных в параде Победы военнослужащих привьют от COVID-19 до 1 марта
03.02.2021, 10:20 / Общество
В Берёзовском объявлен сбор просроченных лекарств
03.02.2021, 10:18 / Общество
Более 10 миллионов россиян совершили поездки в поездах со скидками