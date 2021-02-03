Задействованных в параде Победы военнослужащих привьют от COVID-19 до 1 марта

Вакцинацию уже прошла тысяча участников предстоящего Парада, который пройдёт в Москве. Фото: Галина Соловьёва

Военнослужащие ЗВО начали тренировки к участию в шествиях 9 мая. Участников военного парада Победы должны привить от коронавируса до 1 марта.

Вакцинацию уже прошла тысяча участников предстоящего Парада, который пройдёт в Москве. В ближайшее время прививки поставят ещё 5 тысяч военнослужащих.

"До марта текущего года военнослужащие из числа парадных расчётов проведут подготовительные занятия на базе военного полигона бригады, осуществят техническую подготовку вооружения и военной техники комплекса БУК-М3, обмундирования, а также завершат вакцинирование вторым компонентом прививки от коронавирусной инфекции COVID-19", - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Напомним, что в 2020 году Парад Победы на Красной площади переносили с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса. Шествие "Бессмертный полк" было перенесено на неопределённый срок.