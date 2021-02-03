В Свердловской области за сутки выявили 334 случая коронавируса

Из больниц выписались уже 64 144 переболевших ковидом. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области обнаружили 334 новых случая заражения коронавирусом. Это на девять случаев больше, чем было выявлено накануне.

Больше всего заболевших - 160 человек (в два раза больше, чем вчера) - зарегистрировано в Екатеринбурге. Также новые заражённые есть среди жителей Алапаевского района, Арамильского, Артинского ГО, Артёмовского, Асбеста, Белоярского ГО, Берёзовского, Верхней Салды, Волчанска, Верхнего Тагила, Верхнего Дуброво, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Красноуральска, Красноуфимского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Полевского, Пышминского ГО, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Серова, Сосьвы, Тавдинского ГО.

Всего с начала пандемии вирус на Среднем Урале подхватили 71 479 человек, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

В настоящее время лечение от ковида проходят более 5 тыс. уральцев, 337 из них пребывают в тяжёлом состоянии. Ещё 2 047 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести.

По данным на 3 февраля, из больниц выписались уже 64 144 человека. Число пациентов, отправленных домой за последние сутки, составило 355.

Также сегодня стало известно о гибели 16 заражённых коронавирусом. За всё время эта болезнь унесла жизни 2 079 человек.