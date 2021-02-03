Ситуация с коронавирусом в Свердловской области: кто болеет чаще

За последнюю неделю чаще болеть коронавирусом стали свердловчане до 18 лет и граждане в возрасте от 30 до 49 лет. Фото: Галина Соловьёва.

В свердловском оперштабе рассказали, кто стал чаще болеть коронавирусом за последнюю неделю. Обновлена возрастная и социальная структуры подхвативших COVID-19.

По имеющимся данным, рост регистрируется среди несовершеннолетних свердловчан (до 18 лет) и тех, кому от 30 до 49 лет. От общего количества заражённых в регионе на них приходится 11,6% (+2,6%) и 32% (+1,2%) соответственно.

В свою очередь, сокращение числа заболевших фиксируется среди людей 65+ – 22,7% (-2,9%). Также стало меньше пациентов с COVID-19 среди молодёжи (от 18 до 29 лет) – 9,2% (-0,4%) и граждан от 50 до 64 лет – 22,7% (-0,6%).

Фото: оперштаб

О том, как выглядит социальная структура заболевших коронавирусом, свидетельствует инфографика, представленная ниже. По сравнению с прошлой неделей на Среднем Урале стало больше заболевших среди работающих граждан (+0,4%), неработающих граждан трудоспособного возраста (+0,6%), школьников (+1,3%), организованных и неорганизованных детей до 6 лет – +0,8% и +0,6% соответственно.

Меньше заболевших стало среди пенсионеров (-3,5%) и студентов (-0,1%).

Фото: оперштаб

Добавим, свердловчанам старше 65 лет продлили режим самоизоляции до 15 февраля.

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