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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 февраля 2021, 12:33

Свердловский минздрав определил, сколько человек в 2021 году примут центры здоровья

У женщины исследуют лёгкие

В рамках визита раз в год в центрах здоровья проводят, в том числе комплексную оценку функций дыхательной системы. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области при 25 больницах действуют центры здоровья для детей и взрослых. Региональный минздрав установил плановые объёмы посещений этих учреждений в 2021 году.

Согласно приказу, центры здоровья смогут посетить один раз не более 233 тысяч свердловчан, в том числе - 65 тысяч детей. Предусмотрены комплексные и повторные посещения, а также визиты к стоматологическому гигиенисту.

Добавим, что центры здоровья действуют при свердловских больницах в нескольких муниципалитатах. Например, в Екатеринбурге числится сразу 7 центров для взрослых и один для детей. Они рассчитаны на 64,8 тысячи посещений взрослыми и на 17 тысяч посещений детьми.

"Главная задача Центра – формирование ЗОЖ, раннее выявление факторов риска заболеваний. Для этого Центр оснащён современной аппаратурой, позволяющей оценить состояние вашего сердца и сосудов, уровень холестерина и сахара в крови, бронхолегочной системы. После проведённого детального обследования врач-терапевт расскажет о риске развития инфаркта и инсульта в ближайшие 10 лет, сахарного диабета, обструктивных заболеваниях лёгких", - говорится на сайте центра здоровья при екатеринбургской больнице №6.

В Нижне Тагиле центры здоровья открыты при больнцаз №1 и №4. Суммарно они примут не менее 17 тысяч человек.

Публикуем приказ свердловского минздрава:

Фото: документ
Фото: документ
Фото: документ
Областная газета Свердловской области

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