Свердловский минздрав определил, сколько человек в 2021 году примут центры здоровья

В Свердловской области при 25 больницах действуют центры здоровья для детей и взрослых. Региональный минздрав установил плановые объёмы посещений этих учреждений в 2021 году.
Согласно приказу, центры здоровья смогут посетить один раз не более 233 тысяч свердловчан, в том числе - 65 тысяч детей. Предусмотрены комплексные и повторные посещения, а также визиты к стоматологическому гигиенисту.
Добавим, что центры здоровья действуют при свердловских больницах в нескольких муниципалитатах. Например, в Екатеринбурге числится сразу 7 центров для взрослых и один для детей. Они рассчитаны на 64,8 тысячи посещений взрослыми и на 17 тысяч посещений детьми.
"Главная задача Центра – формирование ЗОЖ, раннее выявление факторов риска заболеваний. Для этого Центр оснащён современной аппаратурой, позволяющей оценить состояние вашего сердца и сосудов, уровень холестерина и сахара в крови, бронхолегочной системы. После проведённого детального обследования врач-терапевт расскажет о риске развития инфаркта и инсульта в ближайшие 10 лет, сахарного диабета, обструктивных заболеваниях лёгких", - говорится на сайте центра здоровья при екатеринбургской больнице №6.
В Нижне Тагиле центры здоровья открыты при больнцаз №1 и №4. Суммарно они примут не менее 17 тысяч человек.
Публикуем приказ свердловского минздрава: