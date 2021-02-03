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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 февраля 2021, 15:21

Свердловские медучреждения вернут 1 200 коек к плановой помощи

коечный фонд

До конца недели к плановой работе вернутся более 1 200 коек. Фото: Александр Зайцев.

В Свердловской области планируют сократить коечный фонд для пациентов с коронавирусом. До конца недели к плановой работе вернутся более 1200 коек.

Об этом рассказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков в ходе брифинга. При этом он не уточнил, в каких медучреждениях это произойдёт.

"По мере освобождения коечного фонда мы будем продолжать эту работу, сохраняя определённый резерв в пределах 10-15% свободных коек на случай, если ситуация вдруг будет иметь тенденцию к ухудшению", – добавил Павел Креков.

Во время выступления заместитель губернатора также отметил, что сейчас в регионе свободны 2,5 тысячи коек. В пределах 9 тысяч человек находятся на домашнем лечении.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в стационаре Берёзовской ЦГБ закрылся ковидный госпиталь. Терапевтическое, неврологическое и кардиологическое отделения вновь переходят в штатный режим работы.

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