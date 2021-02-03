Для качканарской горбольницы закупили два новых аппарата ИВЛ

Техника была закуплена в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В Качканарской центральной городской больнице обновили реанимационное оборудование. Для медицинского учреждения приобрели два аппарата ИВЛ, два прикроватных монитора для контроля физиологических параметров и два инфузионных насоса.

Техника была закуплена в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Общая её стоимость составила 2,8 млн рублей, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Новая техника пришла на смену старым аппаратам, некоторые из них проработали более 10 лет. Благодаря закупке Качканарская ЦГБ сможет улучшить качество медицинской помощи, оказываемой реанимационным пациентам.

По словам главврача больницы Валерии Мартемьяновой, меньше чем за год медучреждение получило четыре новых аппарата ИВЛ, что позволило закрыть потребность в них.

Напоминим, летом прошлого года больницы Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила и Верхней Пышмы получили 80 аппаратов ИВЛ.