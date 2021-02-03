Можно ли повторно заразиться коронавирусом и когда лучше ставить прививку переболевшим COVID-19?

Главный эпидемиолог Екатеринбурга посоветовал приходить на вакцинацию переболевшим коронавирусом через полгода после выздоровления. Фото: Галина Соловьёва

В редакцию «Облгазеты» обратился житель посёлка Ачит Владимир Красносельцев. Он тяжело переболел коронавирусом в августе прошлого года и боится заболеть повторно, но при этом не понимает, может ли поставить прививку от COVID-19 сейчас или это лучше сделать позже?

– Возможно ли заразиться коронавирусом повторно? – спрашивает Владимир Красносельцев. – Или же можно больше не бояться подхватить эту заразу и не ставить никакую прививку?

Вопрос, можно ли повторно заразиться COVID-19, сейчас волнует многих. На прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова официально заявила, что случаи вторичного заражения коронавирусом единичны.

По словам ведущего эксперта Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики Александра Соловьёва, возможность повторного заражения COVID-19 действительно существует – это подтверждается наблюдениями и научными данными. Изменения вируса позволяют ему уклоняться от антител, выработанных ранее. Эту информацию журналисту «Облгазеты» подтвердили и в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области.

– В нашем регионе есть единичные случаи повторного заражения, – сообщили в региональном оперштабе. – Как правило, их регистрируют у людей с особенностями здоровья. По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование, на данный момент точное число таких случаев не подсчитано. Данная информация сейчас представляет собой скорее научно-медицинский интерес, чем эпидемиологический.

Кстати По мере проведения массовой вакцинации от коронавируса всё больше людей, поставивших прививку, отмечают ухудшение самочувствия. У кого-то в первые дни после вакцинации проявляется слабость, ломота в мышцах, головная боль и заторможенность, а у кого-то поднимается температура до 37–38 градусов. Подобные симптомы были и у некоторых привившихся сотрудников «Облгазеты». Но как быть, если плохо настолько, что тяжело идти на работу? Некоторым работодатели благодушно разрешают отлежаться дома или поработать дистанционно, однако в оперштабе отмечают, что можно взять и больничный. – Пациенту необходимо вызвать врача на дом, – сказали журналисту «Облгазеты» в региональном оперштабе. – Решение о выдаче больничного участковый примет, исходя из общего самочувствия привитого: наличие повышенной температуры тела, ломоты в мышцах и головной боли.

Что касается вакцинации тех, кто уже переболел коронавирусом, то здесь точки зрения специалистов разнятся. Так, в подробном материале «Облгазеты» о вакцинации от COVID-19 (см. «ОГ» №8 от 20.01.2021), Александр Соловьёв отмечал, что ничего страшного не произойдёт, если прививку от коронавируса получит человек с антителами – иммунная система просто ещё раз простимулируется. Однако Татьяна Голикова на прошлой неделе заявила, что перенесшим коронавирусную инфекцию не рекомендуется прививаться, даже если уровень антител начал снижаться или близок к нулю. По словам вице-премьера, клеточный иммунитет, скорее всего, сохраняется и сможет защитить организм в случае встречи с вирусом. Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов придерживается похожего мнения.

– Если есть сомнения, то лучше всего перед вакцинацией от коронавируса сдать тест на наличие антител, – считает Александр Харитонов. – Но если человек уже переболел COVID-19, то в течение шести месяцев после выздоровления ставить прививку не рекомендуется.

В оперштабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области «Облгазете» сказали, что наличие антител после заболевания не является однозначным противопоказанием к вакцинации.

– При этом каждый случай индивидуален, – отмечают в оперштабе. – Специалисты советуют согласовывать решение о необходимости проведения вакцинации со своим врачом на основе осмотра и клинических данных пациента.

Опубликовано в №19 от 04.02.2021