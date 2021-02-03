Привитых от COVID-19 свердловчан освободили от сдачи ПЦР-тестов

Жителям Свердловской области рассказали о возможности не делать ПЦР-анализ по прибытии из-за границы. Фото: Галина Соловьёва.

Жителям Свердловской области рассказали о возможности не делать ПЦР-анализ по прибытии из-за границы. Теста могут избежать граждане, уже поставившие прививку против коронавируса.

Речь об этом шла на сегодняшнем брифенге. По словам замгубернатора Свердловской области Павла Крекова, если в регион возвращается уже прошедший вакцинацию человек и у него имеется подтверждающий это сертификат, то ПЦР-анализ можно не сдавать.

Ранее "Областная газета" писала об открытии второго пункта тестирования на коронавирус в Кольцово. Он появился на первом этаже терминала "В". Сдать тест на COVID-19 там можно в любое время. Анализ будет готов в течение суток.

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