Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
3 февраля 2021, 17:55

Привитых от COVID-19 свердловчан освободили от сдачи ПЦР-тестов

прививка от коронавируса

Жителям Свердловской области рассказали о возможности не делать ПЦР-анализ по прибытии из-за границы. Фото: Галина Соловьёва.

Жителям Свердловской области рассказали о возможности не делать ПЦР-анализ по прибытии из-за границы. Теста могут избежать граждане, уже поставившие прививку против коронавируса.

Речь об этом шла на сегодняшнем брифенге. По словам замгубернатора Свердловской области Павла Крекова, если в регион возвращается уже прошедший вакцинацию человек и у него имеется подтверждающий это сертификат, то ПЦР-анализ можно не сдавать.

Ранее "Областная газета" писала об открытии второго пункта тестирования на коронавирус в Кольцово. Он появился на первом этаже терминала "В". Сдать тест на COVID-19 там можно в любое время. Анализ будет готов в течение суток.

Читайте также:

Павел Креков прокомментировал вероятность новых ограничений для кафе и ресторанов.

Свердловские медучреждения вернут 1 200 коек к плановой помощи.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.02.2021, 18:50 / Общество
Россия возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией с 8 февраля
03.02.2021, 17:55 / Общество
Привитых от COVID-19 свердловчан освободили от сдачи ПЦР-тестов
03.02.2021, 17:40 / Политика
Алексей Шмыков совершил первую рабочую поездку в качестве замгубернатора Свердловской области
03.02.2021, 17:15 / Общество
Нижний Тагил окутал смог
03.02.2021, 16:49 / Общество
Для качканарской горбольницы закупили два новых аппарата ИВЛ