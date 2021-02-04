Триазавирин может войти в рекомендации Минздрава России по лечению коронавируса

Сейчас специалисты проводят исследования триазавирина, чтобы оценить его действенность и безопасность для детей при ОРВИ и гриппе Фото: Алексей Кунилов

Сотрудники Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) представили результаты клинических исследований триазавирина, в которых препарат показал свою эффективность при лечении COVID-19 лёгкой формы. Теперь сотрудники вуза надеются, что триазавирин включат в новую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса Министерства здравоохранения России.

– Клинические испытания триазавирина начались в августе прошлого года в ГКБ №14 в Екатеринбурге, – рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии УГМУ Алебай Сабитов. – В исследовании приняли участие 120 человек от 18 до 60 лет. Мы установили, что уже спустя три дня от лечения триазивирином у 25 процентов больных коронавирусом в лёгкой форме проходили симптомы болезни, к десятому дню – у 97 процентов. А к двенадцатому дню результаты ПЦР-исследований были отрицательными у 97,5 процента пациентов. Важно, что все пациенты хорошо переносили этот препарат, ни у кого не прогрессировало заболевание и не было осложнений. Препарат также доказал эффективность и при профилактике коронавируса.

Действенность триазавирина подтвердили и специалисты Харбинского медицинского университета, которые провели свои клинические испытания.

– Китайские учёные сделали обнадёживающие выводы, что триазавирин эффективен и безопасен, – рассказала ректор УГМУ Ольга Ковтун. – А его назначение при лёгких и даже среднетяжёлых формах способствует уменьшению назначению дополнительных антибактериальных средств и даже уменьшению числа людей, которым требовалась дополнительная дыхательная поддержка.

Триазавирин, разработанный свердловским предприятием «Медсинтез», в нашем регионе активно применялся для лечения и профилактики коронавируса с начала пандемии. Тем не менее этот препарат изначально позиционировали больше как дополнительное противовирусное средство для лечения COVID-19 и не включали в федеральные рекомендации по лечению коронавируса. Некоторые врачи в разговоре с «Облгазетой» отмечали, что отказались от применения триазавирина, так как не заметили, чтобы принимавшие этот препарат пациенты выздоравливали быстрее других (см. «ОГ» №206 от 03.11.2020). Теперь же сотрудники УГМУ надеются, что отношение к препарату изменится.

– Одна из целей – добиться, чтобы триазавирин вошёл во временные рекомендации Минздрава России, – говорит Алебай Сабитов. – Тем более что не все препараты, которые есть в этих рекомендациях, доказали свою эффективность – взять тот же гидроксихлорохин. Кстати, москвичи уже включили триазавирин в свои клинические протоколы даже при лечении больных с короновирусом в условиях стационара.

Опубликовано в №020 от 05.02.2021 под заголовком "Урал и Китай - за триазаверин".