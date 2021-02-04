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Общество / Здравоохранение и здоровье
4 февраля 2021, 13:18

Ещё 16,7 тысячи россиян подхватили COVID-19

врач в подъезде

За всё время пандемии ковидом заболели 3 млн 918 тыс. россиян. Фото: Павел Ворожцов.

В России выявили ещё 16 714 случаев заражения коронавирусом. Это на 240 случаев больше, чем было накануне.

Как сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки в Москве зарегистрировали 2 095 заболевших, в Санкт-Петербурге  - 1 571, в Свердловской области - 341.

За всё время пандемии ковидом заболели 3 млн 918 тыс. россиян, 3 млн 390 тыс. из них - уже выздоровели, 75,2 тыс. - умерли. За последние 24 часа вылечились 16,7 человек. Общее число жертв болезни увеличилось на 521.

Фото: стопкоронавирус.рф

Добавим, суточная заболеваемость в России до этого снижалась на протяжении пяти день подряд.

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Областная газета Свердловской области

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