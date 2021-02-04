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Общество / Здравоохранение и здоровье
4 февраля 2021, 14:39

В 40-й больнице Екатеринбурга из-за аварии отключилось электричество

реанимация, врач входит в отделение

В момент отключения реанимационные и хирургические отделения больницы работали в штатном режиме. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге в горбольнице №40 произошло аварийное отключение электричества. Были подключены резервные генераторы.

Как рассказал пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков, ситуция не сказалась на работе реанимационных и хирургических отделений больницы. Они оказывали медицинскую помощь пациентам в штатном режиме. Угрозы жизни и здоровью пациентов не было.

К настоящему моменту аварию ликвидировали, основной источник электроснабжения вернулся к работе.

Областная газета Свердловской области

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