В Свердловской области впервые за несколько лет снизилась смертность от рака

Число умерших от рака свердловчан за год снизилось на 230-240 человек, или на 2%. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области зафиксировали снижение смертности населения от онкологических заболеваний. Увеличилась продолжительность жизни пациентов с установленным диагнозом.

В 2020 году показатель смертности от онкологии в регионе составил 226,8 случая на 100 тыс. жителей, тогда как годом ранее он достигал 232 случаев на 100 тыс. человек. Число умерших от рака свердловчан за год снизилось на 230-240 человек, или на 2%.

Об этом в ходе пресс-конференции, посвящённой Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями, рассказал главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Владимир Елишев. По его словам, снижение смертности от рака на Среднем Урале произошло впервые за несколько лет.

Особенно заметно — на 13% — снизилась одногодичная летальность от рака, то есть смертность среди пациентов, онкопатологию у которых выявили в прошлом году. Это свидетельствует о своевременной диагностике и эффективном лечении болезни.

Кроме того, в Свердловской области на 5% вырос показатель выживаемости среди тех, кому диагноз поставлен пять лет назад и более.

Заведующий отделением детской онкологии №2 Областной детской клинической больницы №1 Олег Аракаев добавил, что злокачественные новообразования ежегодно выявляют примерно у 150 свердловских детей. Смертность от рака среди детей тоже снижается.

Напомним, ранее Правительство России распределило по регионам денежные средства, которые в 2021 году направят на выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний у пациентов. Свердловская область получит на эти цели свыше 29 млн рублей.