Верхнесалдинцы недовольны переносом всех педиатрических участков города в одно здание

Перед объединением педиатрических участков в детской поликлинике Верхней Салды сделали ремонт Фото: Пресс-служба Верхнесалдинской ЦГБ

На этой неделе в Верхней Салде открылась обновлённая детская поликлиника – её филиал на улице Энгельса, 97 переехал на территорию местного медгородка с другой части города. Теперь маленькие пациенты будут получать медицинскую помощь в одном месте. В здании старого филиала на полноценной основе развернули первое государственное отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями. Но, как выяснилось, далеко не все жители города с радостью восприняли идею переноса детской поликлиники под одну крышу.

В одном месте

Вопрос переезда детской поликлиники в одно общее здание, по словам исполняющего обязанности главного врача Верхнесалдинской ЦГБ Дмитрия Глушкова, остро стоял для города последние два года. Удалённость разных подразделений и дефицит кадров сказывались на оказании медицинской помощи маленьким пациентам.

– В здании филиала по адресу ул. Энгельса, 97, по сути, работали только кабинеты педиатров и процедурный кабинет, – говорит Дмитрий Глушков. – Лаборатория, диагностическое оборудование, круглосуточный детский стационар, узкие специалисты, молочная кухня – всё это базировалось в основном здании на территории медгородка. Врачам приходилось перемещаться с одного места в другое, чтобы подменить коллег в случае их отпуска или больничного, а также перевозить в лабораторию медицинские анализы. Всё это создавало неудобство не только в плане работы медицинских кадров, но и ведения документооборота, карточек маленьких пациентов.

Полтора года назад отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями, относящееся к ведомству министерства социальной политики региона, «попросилось» под крышу филиала детской поликлиники и начало оказывать услуги в двух небольших по площади кабинетах. Когда помещение по бумагам передали «под крыло» министерства социальной политики, а в основном здании поликлиники сделали долгожданный ремонт – вопрос объединения педиатрических участков под одну крышу решился сам собой.

– Перед открытием обновлённой детской поликлиники провели ремонтные работы внутри помещений общего пользования и в кабинетах, закупили недостающую мебель, дополнительно организовали фильтр-бокс и систему электронной очереди – рассказал Дмитрий Глушков.

После переезда филиала детской поликлиники в Верхней Салде в здании стали развивать отделение реабилитации для детей и подростков Фото: Наталья Нигамедьянова

Конфликт интересов

Между тем в социальных сетях среди верхнесалдицев разгорелась обширная дискуссия: многие горожане недовольны объединением детской поликлиники под крышей одного маленького здания, где теперь разместились все девять педиатрических участков города. Жители опасаются больших очередей на приёмы к врачам в разгар пандемии и жалуются на неудобство расположения медучреждения.

– Ходить в филиал поликлиники было удобнее. Мы уже сходили в новое здание за карточкой, а там места нет. Здание маленькое, кабинеты маленькие – загнали всю Салду в одно здание и в пандемию, – пожаловалась жительница Верхней Салды Оксана Фролова. – В этой половине города в основном частный сектор и больше пенсионеров. Нужно было оставить всё как есть, а лучше построить новую просторную поликлинику в нашем районе, так как молодёжи в этой половине города больше.

Журналист «Облгазеты» рассказала нынешнему главе Верхнесалдинской больницы о беспокойстве и возмущении местных жителей, но, по мнению Дмитрия Глушкова, проблемы с очередями в поликлинике нет.

– Вопрос объединения всех девяти педиатрических участков серьёзно прорабатывался для удобства детей и их родителей, – говорит Дмитрий Глушков. – Были подготовлены дополнительные кабинеты для участковых педиатров, разработан план приёма врачей. Большого скопления людей быть не должно.

В министерстве здравоохранения Свердловской области «Облгазете» дали похожий ответ.

– В Верхней Салде давно и плодотворно работает детская поликлиника, обслуживающая около девяти тысяч детского населения, – сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на официальный запрос «Облгазеты». – В целях повышения качества оказания медицинской помощи детям, для организации профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий на одной площадке и принимается решение о развёртывании всей амбулаторной помощи на базе одной детской поликлиники. Организация работы путём бережливых производств урегулирует очерёдность, снизит время ожидания приёма, повысит санитарно-эпидемическую защиту.

Возможно, в верхнесалдинской детской поликлинике действительно не будет большого скопления людей в одном месте и трудностей с разделением потоков пациентов. Но, к сожалению, опыт многих медучреждений показывает обратное. «Облгазета» будет следить за развитием ситуации.

Пока в отделении реабилитации для детей и подростков функционирует лишь несколько комнат и спортзал. На очереди – кабинеты массажа, актовый зал, комнаты релаксации Фото: Наталья Нигамедьянова

В тему Первый этаж бывшего филиала детской поликлиники теперь занимает отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями. Сегодня это место посещают 74 ребёнка от 3 до 18 лет. С ними бесплатно занимаются педагог-психолог, социальный педагог, логопед, инструкторы по адаптивной физкультуре. Правда, пока отделение не до конца оснащено под нужды детей – в помещении есть лишь игровая комната, кабинеты психолога и социального педагога и спортзал, который только начал пополняться необходимым оборудованием. На очереди – открытие комнаты для релаксации и бытовой ориентации, творческой мастерской, кабинетов массажа и физиотерапии, актового зала, класса компьютерной грамотности. – Само здание, где нас сейчас разместили, конечно, нуждается в ремонте, – считает руководитель отделения реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями при социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Наталья Нигамедьянова. – Самое главное, что проект по реабилитации детей уже презентован в министерстве социальной политики области и в ВСМПО-АВИСМА. И они заинтересованы в том, чтобы наш центр получал поддержку и развитие в дальнейшем. В планах – сделать отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями известным на всю Свердловскую область. Это позволит принимать детей с близлежащих городов и населённых пунктов, которые сейчас специально ездят в Екатеринбург для этих целей.