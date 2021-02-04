У тысячи вернувшихся из-за границы свердловчан обнаружили коронавирус

Большинство вернувшихся из-за границы свердловчан вовремя сдали тест на COVID-19. Фото: Павел Ворожцов.

За полгода почти тысяча свердловчан вернулась из-за границы с коронавирусом. Ещё 1,4 тысячи жителей Среднего Урала после возвращения из-за рубежа не стали сдавать ПЦР-тест.

За период с 1 августа 2020 года по 4 февраля 2021 года из-за границы в Свердловскую область прибыли 57 322 человека. 55 898 из них прошли тестирование на COVID-19 в течение трёх дней с момента возвращения и загрузили результаты анализа на портал госуслуг, как того требует постановление Главного государственного санитарного врача от 27 июля.

Проведённые среди вернувшихся на территорию страны тестирования подтвердили наличие вируса у 983 человек, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

В то же время 1 424 гражданина не прошли обследование в установленный срок. В отношении 940 человек уже составлены протоколы за данное нарушение, материалы направлены в суды. На данный момент суды Свердловской области наложили 204 штрафа на общую сумму почти 2 млн рублей.

Напомним, накануне замгубернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что в перспективе, когда охват привитых от коронавируса людей будет велик и можно будет говорить о полноценном коллективном иммунитете, поставившим прививку жителям региона можно будет не делать ПЦР-тест по прибытии из-за границы.