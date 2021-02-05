Три четверти заболевших коронавирусом в Свердловской области сосредоточены в восьми городах

В 43 муниципалитетах Среднего Урала зарегистрировали от 100 до 1000 заболевших коронавирусом, в восьми - более тысячи. Фото: Галина Соловьёва.

На восемь свердловских городов приходится 73,3% заболевших коронавирусом. За всё время пандемии в каждом из этих муниципалитетов выявили более 1000 инфицированных, суммарно - 52,6 тысячи.

Речь идёт о следующих территориях:

Екатеринбург (здесь обнаружили уже 37 757 заразившихся ковидом);

Нижний Тагил (4 321);

Первоуральск (2 415);

Ревда (2 097);

Каменск-Уральский и Каменский район (1 919);

Верхняя Пышма (1 552);

Берёзовский (1 536);

Серов (1 031).

Ещё в 43 муниципалитетах Среднего Урала зарегистрировали от 100 до 1000 заболевших. Меньше всего пациентов с COVID-19 нашли в Пелыме (8), пгт Малышева (6) и Гарях (5), следует из данных статистики по городам, предоставленных Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, накануне в Свердловской области подтвердили 341 случай заражения ковидом. Общее число подхвативших вирус достигло 71,8 тысячи.