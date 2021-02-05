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Общество / Здравоохранение и здоровье
5 февраля 2021, 08:44

Три четверти заболевших коронавирусом в Свердловской области сосредоточены в восьми городах

вход в автобус без маски запрещён

В 43 муниципалитетах Среднего Урала зарегистрировали от 100 до 1000 заболевших коронавирусом, в восьми - более тысячи. Фото: Галина Соловьёва.

На восемь свердловских городов приходится 73,3% заболевших коронавирусом. За всё время пандемии в каждом из этих муниципалитетов выявили более 1000 инфицированных, суммарно - 52,6 тысячи.

Речь идёт о следующих территориях:

  • Екатеринбург (здесь обнаружили уже 37 757 заразившихся ковидом);
  • Нижний Тагил (4 321);
  • Первоуральск (2 415);
  • Ревда (2 097);
  • Каменск-Уральский и Каменский район (1 919);
  • Верхняя Пышма (1 552);
  • Берёзовский (1 536);
  • Серов (1 031).

Ещё в 43 муниципалитетах Среднего Урала зарегистрировали от 100 до 1000 заболевших. Меньше всего пациентов с COVID-19 нашли в Пелыме (8), пгт Малышева (6) и Гарях (5), следует из данных статистики по городам, предоставленных Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, накануне в Свердловской области подтвердили 341 случай заражения ковидом. Общее число подхвативших вирус достигло 71,8 тысячи.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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