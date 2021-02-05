В Свердловской области выявили 331 новый случай коронавируса

С начала пандемии 72 151 свердловчанин подхватил COVID-19. Фото: Алексей Кунилов.

По данным на 5 февраля, в Свердловской области выявили 331 заболевшего коронавирусом. Это на 10 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 72 151. Из них выписались 64 853, за последние сутки – 346 человек, сообщает федеральный оперштаб. На лечении остаются более 5 тысяч пациентов, в том числе 329 – в тяжёлом состоянии.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+121), Алапаевска, Асбеста, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска, Режа, Серова, Тавды и других свердловских муниципалитетов, информирует региональный оперативный штаб.

За последние 24 часа зарегистрировано ещё 15 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 108.

Добавим, накануне глава региона Евгений Куйвашев подписал указ об отмене дистанта в учреждениях допобразования, техникумах, колледжах и вузах. Этим же документом губернатор позволил детским садам работать со 100% наполняемостью групп и разрешил свердловским кафе и ресторанам работать по ночам.