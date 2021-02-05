В ГКБ 40 Екатеринбурга возобновляет работу школа для пациентов с диабетом

В период коронавирусных ограничений занятия проходили только в онлайн-формате. Фото: Информационный сетевой ресурс МЗ СО

В Екатеринбурге на базе ГКБ №40 возобновила работу школа для пациентов с сахарным диабетом. В период коронавирусных ограничений занятия проходили только в онлайн-формате.

В региональном минздраве сообщают, что ослабление ограничений позволило медикам возобновить просветительскую работу в традиционной форме. Полноценные занятия с врачом-эндокринологом возобновятся в школе с 15 февраля 2021 года.

Отмечается, что занятия будут проходить при строгом соблюдении всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм, в том числе с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

«Очное обучение людей, страдающих диабетом, имеет свои плюсы. Как показывает практика, без систематического обучения больных очень трудно добиться успеха в лечении этого опасного заболевания», - отметила заведующая амбулаторным отделением эндокринологического центра ГКБ №40 Марина Возжаева.

На занятиях в школе для пациентов с диабетом в доступной форме даются знания о питании, необходимом уровне физической активности, самоконтроле гликемии, сахароснижающих препаратах, инсулинотерапии, гипогликемии и поздних осложнениях заболевания.

Большое внимание уделяется самоконтролю глюкозы крови, технике инъекций инсулина, правилам коррекции доз инсулина, ухода за ногами, самостоятельному измерению артериального давления. Для инсулинозависимых и инсулиннезависимых больных разработаны свои циклы из четырёх занятий каждый. Занятия с проводятся каждый вечер с понедельника по четверг.

История проведения школ для больных диабетом в ГКБ №40 насчитывает более трёх десятилетий. Ежегодно в бесплатных школах проходят обучение более пятисот человек.