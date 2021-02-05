Главный эпидемиолог Екатеринбурга рассказал об отличиях между "Спутником V" и "ЭпиВакКороной"

Даже после прививки люди должны продолжать следовать санитарным правилам - носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки. Фото: Галина Соловьёва.

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов рассказал об отличиях между двумя вакцинами от коронавируса - "Спутником V" и "ЭпиВакКороной". Специалист поведал о побочных эффектах препаратов и противопоказаниях к вакцинации.

"В вакцине "ЭпиВакКорона" центр "Вектор" антиген синтезирован химическим путём. Вакцина "Спутник V" центра им. Гамалеи создана биотехнологическим путём. Она более живая, если говорить простым языком. Во всяком случае, более приближена к живой", - передаёт слова Александра Харитонова департамент информполитики Свердловской области.

Обе вакцины состоят из двух компонентов и отличаются друг от друга условиями хранения: "Спутник V" хранится при температуре ниже -18ºС и поступает в замороженном виде, а "ЭпиВакКорона" - при температуре от 2 до 8ºС, что позволяет доставлять её в отдалённые территории и прививать ею тех, кто не может прийти в поликлинику.

Сравнивать эффективность двух препаратов пока рано. Александр Харитонов отметил, что Центр им. Гамалеи говорит о 95% эффективности "Спутника V", а по "ЭпиВакКороне" показатель тоже близок к 100%. "Но в любом случае всё зависит от организма человека. И говорить сегодня, что какой-то вакциной прививаться лучше – совершенно неправильно", - подчеркнул специалист.

Также он обратил внимание на то, что после вакцинации у некоторых людей появляется кратковременная лихорадка, повышается температура. Могут возникнуть боль или покраснение в месте укола. У кого-то недомогание проявляется после введения первого компонента, у кого-то - после второго. Это нормальная реакция организма. Обычно в течение суток это проходит.

Отвечая на вопрос о сроках действия вакцины от коронавируса, эпидемиолог сказал, что её периодичность пока не установлена, для этого потребуется время. Пока разработчики "Спутника V" говорят о двух годах.

Противопоказаниями к вакцинации являются возраст до 18 лет, обострение хронических заболеваний, аутоиммунные заболевания, злокачественные образования, для женщин – беременность или период грудного вскармливания. Кроме того, у человека, который собирается привиться, в течение двух последних недель не должно быть контакта с больными и симптомов ОРВИ.

"При этом хроникам – по группам сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и другим – делать прививку рекомендуется. При условии, что нет обострения болезни. Но в любом случае, всё – по согласованию с лечащим врачом", - заявил Александр Харитонов.

Тому, кто переболел COVID-19, ставить прививку нет необходимости, но если человек, не зная о перенесённой им болезни, всё же поставил вакцину, ничего страшного с ним не случится.

Также Александр Харитонов отметил, что даже после прививки люди должны продолжать следовать санитарным правилам - носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки. Оказаться от этих требований можно будет только тогда, когда охват населения вакцинацией составит 60%.

Ранее в Свердловскую область привезли уже несколько партий доз "Спутника V". Также свердловчане получили первую партию ещё одной отечественной вакцины - "ЭпиВакКорона".

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