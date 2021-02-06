Число заболевших COVID-19 свердловчан превысило 72 тысячи: данные заболеваемости по городам

В восьми городах с начала пандемии заболели более тысячи человек. Фото: Галина Соловьева

Роспотребнадзор обновил данные о распространении новой коронавирусной инфекции по свердловским муниципалитетам. В восьми городах с начала пандемии заболели более тысячи человек, еще в нескольких населённых пунктах количество инфицированных превысило 800 человек.

Обновлённые данные приведены на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Всего в регионе лабораторно подтвержден 72 151 случай заражения COVID-19. Больше тысячи заболевших выявлено Екатеринбурге (37 878), Нижнем Тагиле (4 340), Первоуральске (2 424), Ревде (2 107), Каменске-Уральском и Каменском районе (1 932), Верхней Пышме (1 554), Берёзовском (1 537) и Серове (1 039).

Больше 800 случаев заражения выявлено в следующих муниципалитетах: Красноуфимск и Красноуфимский район (961), Сухой Лог (896), Нижнесергинский район (838), Краснотурьинск (821) и Реж (805).

Меньше всего заболевших в отдалённых населённых пунктах: пять человек заразились в Гарях, шестеро в пгт Малышева, в Пелыме инфекцию подхватили восемь человек, в Таборах - 10.

Напомним, накануне в в Свердловской области выявили 331 заболевшего коронавирусом. Это на 10 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.