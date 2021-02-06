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Общество / Здравоохранение и здоровье
6 февраля 2021, 10:44

ВОЗ: число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило количество заболевших

Три четверти поставленных прививок приходятся всего на 10 стран.

Три четверти поставленных прививок приходятся всего на 10 стран. Фото: Галина Соловьева

Во всём мире число людей, поставивших прививку от COVID-19, превысило количество заболевших. Такие данные озвучил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

При этом, по данным главы ВОЗ, более чем три четверти поставленных прививок приходятся всего на 10 стран. В тоже время, почти в 130 государствах мира, в которых проживает 2,5 млрд человек, ещё не сделано ни одной прививки от коронавируса.

В связи с этим Тедрос Гебрейесус призвал страны, которые уже провели вакцинацию медицинских работников и пожилых людей, поделиться вакциной с другими государствами. Также глава ВОЗ призвал к «массированному наращиванию» производства вакцин от COVID-19.

«Чем больше времени потребуется для вакцинации тех, кто подвергается повсеместно наибольшему риску, тем больше возможностей мы предоставим вирусу COVID-19 мутировать и избегать воздействия вакцин», - приводит слова Тедроса Гебрейесуса ТАСС.

Добавим, что по данным Университета Джонса Хопкинса, на утро 6 февраля во всё мире коронавирусной инфекцией заболели 105 387 133 человек. 58 577 115 заболевших выздоровели, 2 298 196 носителей инфекции скончались.

В России с начала пандемии выявлено 3 934 606 случаев COVID-19. За прошлые сутки инфекцию подхватили 16 688 россиян.

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