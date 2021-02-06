В Свердловской области за сутки выявили 323 случая COVID-19

Общее число заболевших свердловчан с начала пандемии составляет 72 474. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 323 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших свердловчан с начала пандемии составляет 72 474.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки коронавирусом заболели 129 человек.

Также новые инфицированные выявлены среди жителей Арамильского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Красноуральска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сосьвы, Сухого Лога, Сысерти, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов.

За всё время от коронавируса излечились 65 197 жителей региона. За минувшие сутки из больниц выписались 344 человека.

Среди тех, кто продолжает лечение, 331 человек находятся в тяжёлом состоянии, 224 из них - в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 148 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Зарегистрировано ещё 13 случаев смерти больных COVID-19. Всего от коронавируса скончались 2 121 житель региона.

Напомним, накануне в в Свердловской области выявили 331 заболевшего коронавирусом. Это на 10 случаев меньше, чем за днём ранее. С данными о заболеваемости по городам можно ознакомиться здесь.