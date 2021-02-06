В России выявили 16 627 случаев COVID-19 за сутки

Общее число россиян, заболевших ковидом с начала пандемии - 3 951 233.​​​​​​​ Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в России выявлено 16 627 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число россиян, заболевших ковидом с начала пандемии - 3 951 233.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в регионах страны. Больше всего заболевших - в Москве (2214) и Санкт-Петербурге (1248). В Свердловской области за сутки заболели 323 человека. Это седьмой показатель по стране.

Фото: Оперативный штаб

Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 более, чем на 6 200 человек превышает количество заболевших за сутки. За последние 24 часа из больниц выписались 22 831 человек. Всего с начала пандемии от коронавируса излечились 3 436 326 россиян.

Фото: Оперативный штаб

Также за сутки зафиксировано 497 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 76 229 человек.

Напомним, за прошлые сутки в России было зарегистрировано 16 688 случаев заражения коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора на 6 февраля, в России проведено свыше 104 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 404 тысячи тестов. Под медицинским наблюдением остаются 626 795 человек.