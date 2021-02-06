Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
6 февраля 2021, 13:16

Коронавирус унёс жизни ещё 13 свердловчан

С начала пандемии от коронавируса скончались 2 121 житель региона.

С начала пандемии от коронавируса скончались 2 121 житель региона. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 13 летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии от коронавируса скончались 2 121 житель региона.

Данные о 13 смертях на Среднем Урале подтвердили в федеральном и региональном штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 121», – говорится в сообщении регионального оперштаба.

В целом по России за сутки зафиксировано 497 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса умерли 76 229 человек.

Напомним, за сутки в Свердловской области выявлено 323 случая новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших свердловчан с начала пандемии составляет 72 474.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.02.2021, 13:51 / Общество
В Екатеринбурге в феврале пошёл дождь
06.02.2021, 13:16 / Общество
Коронавирус унёс жизни ещё 13 свердловчан
06.02.2021, 13:10 / Общество
В России выявили 16 627 случаев COVID-19 за сутки
06.02.2021, 13:03 / Общество
В Свердловской области за сутки выявили 323 случая COVID-19
06.02.2021, 12:14 / Общество
На Урале разлилось авиационное топливо из вагона-цистерны