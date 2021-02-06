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Общество / Здравоохранение и здоровье
6 февраля 2021, 16:20

За неделю в Свердловскую область поступило 60 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Две партии отечественного препарата прибыли на Средний Урал с разницей  в три дня.

Две партии отечественного препарата прибыли на Средний Урал с разницей  в три дня. Фото: Галина Соловьева

Свердловская область в течение минувшей недели получила почти 60 тысяч доз «Спутника V». Две партии отечественного препарата прибыли на Средний Урал с разницей  в три дня.

Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией, сначала в регион доставили 15120 доз вакцины, а спустя три дня - ещё в 44 730. После доставки вакцину распределили по больницам области. Сейчас препарат развозят в муниципалитеты специальным транспортом. 

Добавим, что в числе городов, в которые поступит препарат из новых партий - Берёзовский, Камышлов, Ирбит, Североуральск и Нижняя Тура.

Напомним, ранее сообщалось, что во всём мире число людей, поставивших прививку от COVID-19, превысило количество заболевших. Такие данные озвучил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 323 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших свердловчан с начала пандемии составляет 72 474. С данными о заболеваемости по городам можно ознакомиться здесь.

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