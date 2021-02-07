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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 февраля 2021, 09:00

В Екатеринбурге число заболевших ковидом превысило 38 тысяч: карта распространения COVID-19

Роспотребнадзор обновил данные о распространении новой коронавирусной инфекции по свердловским муниципалитетам.

Роспотребнадзор обновил данные о распространении новой коронавирусной инфекции по свердловским муниципалитетам. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге число заболевших COVID-19 с начала пандемии превысило 38 тысяч человек, а в Сухом Логу достигло 900. Роспотребнадзор обновил данные о распространении новой коронавирусной инфекции по свердловским муниципалитетам.

Карта заболеваемости коронавирусом на Среднем Урале опубликована на сайте регионального управления надзорного ведомства. В восьми городах с начала пандемии заболели более тысячи человек.

  • Екатеринбург - 38 007
  • Нижний Тагил - 4360
  • Первоуральск - 2431
  • Ревда - 2114
  • Каменск-Уральский и Каменский район - 1942
  • Верхняя Пышма - 1554
  • Берёзовский - 1539
  • Серов - 1042

Ещё в нескольких населённых пунктах количество инфицированных превысило 800 человек.

  •  Красноуфимск и Красноуфимский район - 970
  •  Сухой Лог - 901
  • Нижнесергинский район - 847
  • Краснотурьинск - 825
  • Реж - 819.

Меньше всего заболевших в отдалённых населённых пунктах: пять человек заразились в Гарях, шестеро в пгт Малышева, в Пелыме инфекцию подхватили восемь человек, в Таборах - 10.

Напомним, накануне в в Свердловской области выявили 323 случая COVID-19.

Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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