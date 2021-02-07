В Екатеринбурге число заболевших ковидом превысило 38 тысяч: карта распространения COVID-19

В Екатеринбурге число заболевших COVID-19 с начала пандемии превысило 38 тысяч человек, а в Сухом Логу достигло 900. Роспотребнадзор обновил данные о распространении новой коронавирусной инфекции по свердловским муниципалитетам.
Карта заболеваемости коронавирусом на Среднем Урале опубликована на сайте регионального управления надзорного ведомства. В восьми городах с начала пандемии заболели более тысячи человек.
- Екатеринбург - 38 007
- Нижний Тагил - 4360
- Первоуральск - 2431
- Ревда - 2114
- Каменск-Уральский и Каменский район - 1942
- Верхняя Пышма - 1554
- Берёзовский - 1539
- Серов - 1042
Ещё в нескольких населённых пунктах количество инфицированных превысило 800 человек.
- Красноуфимск и Красноуфимский район - 970
- Сухой Лог - 901
- Нижнесергинский район - 847
- Краснотурьинск - 825
- Реж - 819.
Меньше всего заболевших в отдалённых населённых пунктах: пять человек заразились в Гарях, шестеро в пгт Малышева, в Пелыме инфекцию подхватили восемь человек, в Таборах - 10.
Напомним, накануне в в Свердловской области выявили 323 случая COVID-19.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале