В Екатеринбурге число заболевших ковидом превысило 38 тысяч: карта распространения COVID-19

Роспотребнадзор обновил данные о распространении новой коронавирусной инфекции по свердловским муниципалитетам. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге число заболевших COVID-19 с начала пандемии превысило 38 тысяч человек, а в Сухом Логу достигло 900. Роспотребнадзор обновил данные о распространении новой коронавирусной инфекции по свердловским муниципалитетам.

Карта заболеваемости коронавирусом на Среднем Урале опубликована на сайте регионального управления надзорного ведомства. В восьми городах с начала пандемии заболели более тысячи человек.

Екатеринбург - 38 007

Нижний Тагил - 4360

Первоуральск - 2431

Ревда - 2114

Каменск-Уральский и Каменский район - 1942

Верхняя Пышма - 1554

Берёзовский - 1539

Серов - 1042

Ещё в нескольких населённых пунктах количество инфицированных превысило 800 человек.

Красноуфимск и Красноуфимский район - 970

Сухой Лог - 901

Нижнесергинский район - 847

Краснотурьинск - 825

Реж - 819.

Меньше всего заболевших в отдалённых населённых пунктах: пять человек заразились в Гарях, шестеро в пгт Малышева, в Пелыме инфекцию подхватили восемь человек, в Таборах - 10.

Напомним, накануне в в Свердловской области выявили 323 случая COVID-19.