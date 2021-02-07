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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 февраля 2021, 13:38

За сутки от коронавируса скончались 11 свердловчан

С начала пандемии от коронавируса скончались 2 132 жителя региона.

С начала пандемии от коронавируса скончались 2 132 жителя региона. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 11 летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии от коронавируса скончались 2 132 жителя региона.

Данные о 11 смертях на Среднем Урале подтвердили в федеральном и региональном штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 132», – говорится в сообщении регионального оперштаба.

В целом по России за сутки зафиксировано 432 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса умерли 76 661 человек.

Напомним, за сутки в Свердловской области выявлено 313 случаев новой коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших свердловчан - 72 787.

Областная газета Свердловской области

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