Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса

Министерство здравоохранения России выпустило десятую версию методологических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В документе изложены новые схемы лечения на дому и в условиях стационара, определены особенности диспансерного наблюдения за перенёсшими COVID-19.
Как отмечается на сайте Минздрава, в новой версии документа изменены подходы к интенсивной терапии больных с острой дыхательной недостаточностью. Из списка препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19, исключён азитромицин. В то же время фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин и интерферон-альфа по-прежнему могут назначаться пациентам.
В новую редакцию добавлены рекомендации по оказанию помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и хронической болезнью почек. Указывается, что онкопациентам с ковидом необходимо прервать противоопухолевое лекарственное лечение до получения отрицательного результата ПЦР-теста.
В связи со стартом массовой вакцинации в России дополнен и уточнён раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых, конкретизированы данные о зарегистрированных вакцинах.
Также в обновлённые рекомендации включены новые препараты для противовоспалительной и антитромботической терапии. Уточняется, что антибактериальная терапия должна назначаться только при наличии признаков присоединения бактериальной инфекции.
Напомним, предыдущая версия методологических рекомендаций была выпущена Минздравом 26 октября 2020 года.
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