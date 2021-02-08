В Кремле назвали сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии

Всё будет зависеть от появления у населения Земли иммунитета к коронавирусу. Фото: Галина Соловьёва

Население планеты вернётся к нормальной жизни после пандемии к августу. Такой прогноз дал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, возвращение к привычной жизни во многом будет зависеть от появления у населения Земли иммунитета к коронавирусу. По прогнозу, к лету доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу может достигнуть 60%. Это позволит вернуться к нормальной жизни в августе.

«Мне кажется, что такая иммунизация где-то к середине лета должна наступить. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», - приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства также отметил успехи в вакцинации от COVID-19 в Израиле, а также наращивание темпов вакцинации в России и в США.

Напомним, ранее сообщалось, что во всём мире число людей, поставивших прививку от COVID-19, превысило количество заболевших.

Добавим, что, по данным Университета Джонса Хопкинса, на утро 8 февраля во всём мире коронавирусной инфекцией заболели 106 161 687 человек. 59 170 294 заболевших выздоровели, 2 317 211 носителей инфекции скончались.

В России за прошлые сутки было выявлено 16 048 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число россиян, заболевших ковидом с начала пандемии - 3 967 281.