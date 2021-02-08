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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 февраля 2021, 12:38

В Свердловской области за сутки выявили 301 случай коронавируса

прохожие в масках зимой

Общее число заболевших ковидом на Среднем Урале достигло 73 088 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области четвёртый день подряд снижается суточная заболеваемость коронавирусом. 8 февраля в регионе зарегистрировали 301 случай заражения, что на 12 случаев меньше, чем накануне.

За последние сутки в Екатеринбурге инфекцию подхватили 73 человека. Также заразившиеся есть среди жителей Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского, Асбестовского и Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского ГО, Берёзовского, Богдановича, Верх-Нейвинского, Верхнего Дуброво, Верхотурья, Горноуральского ГО, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Староуткинска, Сухого Лога, Сысерти, Тавды, Талицкого и Туринского ГО.

Общее число заболевших на Среднем Урале достигло 73 088 человек.

В настоящее время лечение от COVID-19 проходят более 5 тыс. уральцев. Состояние 327 из них врачи оценивают как тяжёлое, ещё 1 911 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести.

Из больниц региона выписались ещё 317 человек. За всё время пандемии справиться с болезнью смогли 65 845 свердловчан, передаёт региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

В то же время в регионе зарегистрировали смерти 12 заболевших ковидом. Общее число умерших от этого заболевания достигло 2 144.

Отметим, с начала 2021 года количество ежедневно выявляемых случаев ковида в Свердловской области постепенно снижается. Если в первых числах января в регионе регистрировали примерно по 400 новых заражённых, то сейчас это число находится в районе 300-310. В последние три дня суточная заболеваемость снижалась сразу на 9-10 случаев.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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