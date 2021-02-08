В России впервые с конца октября зарегистрировали менее 16 тысяч заболевших ковидом

Менее 16 тысяч заболевших зарегистрировали впервые с конца октября. Фото: Галина Соловьёва.

В России выявили ещё 15 916 случаев заражения коронавирусом. Менее 16 тысяч заболевших зарегистрировали впервые с конца октября.

Как сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19, новые случаи болезни обнаружены во всех 85 регионах страны. За прошедшие сутки в Москве зарегистрировали 1 728 инфицированных, в Санкт-Петербурге - 1 551, в Свердловской области - 301.

Фото: стопкоронавирус.рф

С начала пандемии ковидом заболели 3 млн 983 тыс. россиян, 3 млн 472 тыс. из них уже выздоровели, 77 тыс. - умерли. За последние сутки вылечились 15,9 тыс. человек. Новое число жертв коронавируса - 407.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, 22 октября стало известно о 15 971 инфицированном россиянине. После этого показатель суточной заболеваемости не опускался ниже отметки в 16 тыс.

Накануне в стране подтвердили 16 048 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

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