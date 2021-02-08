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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 февраля 2021, 13:24

На Среднем Урале задокументировали смерти ещё 12 человек с COVID-19

реанимобиль

В целом по России за последние сутки жертвами вируса стали 407 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области сообщили о смерти ещё 12 человек, заболевших коронавирусом. За всё время пандемии болезнь унесла жизни 2 144 жителей региона.

Об этом сообщили в региональном и федеральном оперштабах по борьбе с распространением COVID-19.

Как следует из данных о количестве летальных исходов, регистрируемых в последние дни, на Среднем Урале наметилась тенденция к снижению смертности от ковида. Почти весь январь в регионе ежедневно сообщали о 15-20 скончавшихся, сейчас суточная смертность приближается к 10. Накануне задокументировали 11 случаев смерти, в субботу - 13.

Добавим, в целом по России за последние сутки жертвами вируса стали 407 человек. Общее число скончавшихся достигло 77 068.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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На Среднем Урале задокументировали смерти ещё 12 человек с COVID-19