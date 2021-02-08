На Среднем Урале задокументировали смерти ещё 12 человек с COVID-19

В целом по России за последние сутки жертвами вируса стали 407 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области сообщили о смерти ещё 12 человек, заболевших коронавирусом. За всё время пандемии болезнь унесла жизни 2 144 жителей региона.

Об этом сообщили в региональном и федеральном оперштабах по борьбе с распространением COVID-19.

Как следует из данных о количестве летальных исходов, регистрируемых в последние дни, на Среднем Урале наметилась тенденция к снижению смертности от ковида. Почти весь январь в регионе ежедневно сообщали о 15-20 скончавшихся, сейчас суточная смертность приближается к 10. Накануне задокументировали 11 случаев смерти, в субботу - 13.

Добавим, в целом по России за последние сутки жертвами вируса стали 407 человек. Общее число скончавшихся достигло 77 068.