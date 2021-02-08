Как подготовиться к прививке от коронавируса: опыт журналиста "ОГ"

Как минимум три дня до и три дня после вакцины следует вести здоровый образ жизни. Фото: Галина Соловьёва.

Сотрудники "Областной газеты" продолжают делиться опытом участия в массовой вакцинации от коронавируса. В прошлый раз мы рассказывали о самочувствии наших коллег в первые дни после прививки. Сегодня расскажем о том, как один из наших журналистов готовится поставить укол.

Обозреватель "ОГ" Ирина Порозова:

"Прежде чем поставить прививку я решила узнать, не переболела ли я ковидом. Я обратилась в ближайшую к дому лабораторию, чтобы сдать кровь на антитела к коронавирусу. Там мне предложили сделать комплексный анализ крови, который позволит определить готовность организма к введению препарата, понять, нет ли противопоказаний.

Компекс стоит порядка 2,5 тыс. рублей, в него входит семь показателей: кроме антител IgM и IgG, это клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), креатинин и общий иммуноглобулин IgE. Как объяснила мне медсестра, эти показатели выявляют возможные воспаления, которые могут протекать без ухудшения самочувствия. Введение вакцины в таких случаях может привести к неприятным последствиям, непонятно, как отреагирует организм.

Результаты исследований пришли через день. Все показатели в норме, антител нет. В ходе бесплатной телефонной консультации врач заверил: вакцина мне не противопоказана, ставить можно.

Следующий этап - запись в поликлинику. Для этого я воспользовалась порталом госуслуг. На выбор мне предложили пять или шесть пунктов вакцинирования в Екатеринбурге. В самом удобном для меня месте не оказалось записи на ближайшие две недели, поэтому пришлось выбрать более отдалённую поликлинику. Ожидание прививки займёт пять дней со дня записи. В ближайшее время мне должны позвонить из медицинского учреждения, чтобы подтвердить запись".

Согласно сообщению Минздрава РФ, сдавать анализ на антитела не обязательно. К обязательным процедурам перед вакцинацией относятся осмотр терапевта, измерение температуры тела, давления и сатурации крови.

Обращаем внимание на то, что у вакцин от коронавируса есть противопоказания (возраст до 18 лет, обострение хронических заболеваний, аутоиммунные заболевания, злокачественные образования, для женщин – беременность или период грудного вскармливания). Кроме того, у человека, который собирается привиться, в течение двух последних недель не должно быть контакта с больными и симптомов ОРВИ.

Напомним, ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов рассказал об отличиях между "Спутником V" и "ЭпиВакКороной". Он также дал рекомендации о подготовке к вакцинации: "Три дня до и три дня после вы должны вести здоровый образ жизни. Это значит – полноценное питание, здоровый сон, свежий воздух, отсутствие алкоголя и курения. Это поможет максимально спокойно перенести вакцинацию. Перед прививкой можно заниматься спортом, но три дня после прививки лучше воздерживаться от физических нагрузок".

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