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8 февраля 2021, 18:50

Часть учащихся школы №69 ещё неделю будут на дистанте

школа

В ближайшую неделю за парту не сядут ученики 1-9 классов. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге часть учащихся школы №69 (ул. Сакко и Ванцетти, 36), где была зафиксирована вспышка инфекции, остаются на дистанционном обучении. В ближайшую неделю за парту не сядут ученики 1-9 классов.

Данная информация появилась на сайте учебного заведения. В сообщении отмечается, что "с целью разобщения коллективов, недопущения распространения инфекции, проведения профилактических мероприятий" с 8 по 13 февраля реализация образовательных программ будет осуществляться дистанционно.

В конце прошлой недели Роспотребнадзор организовал проверку в указанной школе. Для проведения лабораторных исследований был организован отбор проб воды, сырья, готовых блюд, смывов и материала от персонала пищеблока. Уже тогда школьники ушли на дистант.

Областная газета Свердловской области

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