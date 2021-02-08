Часть учащихся школы №69 ещё неделю будут на дистанте

В ближайшую неделю за парту не сядут ученики 1-9 классов. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге часть учащихся школы №69 (ул. Сакко и Ванцетти, 36), где была зафиксирована вспышка инфекции, остаются на дистанционном обучении. В ближайшую неделю за парту не сядут ученики 1-9 классов.

Данная информация появилась на сайте учебного заведения. В сообщении отмечается, что "с целью разобщения коллективов, недопущения распространения инфекции, проведения профилактических мероприятий" с 8 по 13 февраля реализация образовательных программ будет осуществляться дистанционно.

В конце прошлой недели Роспотребнадзор организовал проверку в указанной школе. Для проведения лабораторных исследований был организован отбор проб воды, сырья, готовых блюд, смывов и материала от персонала пищеблока. Уже тогда школьники ушли на дистант.