За сутки в Свердловской области выявили 289 случаев коронавируса

С начала 2021 года количество ежедневно выявляемых случаев ковида в Свердловской области постепенно снижается. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 289 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. Менее 300 новых пациентов последний раз на Среднем Урале выявляли 10 ноября.

Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 73 377. Отметим, с начала 2021 года количество ежедневно выявляемых случаев ковида в Свердловской области постепенно снижается. Если в первых числах января в регионе регистрировали примерно по 400 новых заражённых, то сейчас это число находится в районе 300. Накануне стало известно о 301 новом пациенте.

Выписались по выздоровлению 66 тысяч пациентов, в том числе 299 - за последние сутки. На лечении остаются около 5 тысяч больных COVID-19. 329 человек находятся в тяжёлом состоянии.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+44), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артинского, Ачитского ГО, Байкаловского района, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского ГО, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, поселка Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Сухого Лога, Сысерти, Талицкого и Туринского ГО.

Зарегистрировано ещё 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 157.

Читайте также:

Берёзовский обошёл Верхнюю Пышму по числу заболевших коронавирусом: статистика по городам.

Как подготовиться к прививке от коронавируса: опыт журналиста "ОГ".