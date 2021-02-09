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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 февраля 2021, 14:27

Санврачи Екатеринбурга проверят детсад на ВИЗе в связи со случаями острой кишечной инфекции

спальня в детском саду

В детском саде №472 зарегистрировали два случая острой кишечной инфекции вирусной этиологии. Фото: Алексей Кунилов.

Санврачам Екатеринбурга поступила информация о выявлении случаев острой кишечной инфекции в одном из детских садов города. Специалисты организовали эпидемическое расследование.

Речь идёт о детском саде №472 в переулке Северный, 4. Там зарегистрировали два случая острой кишечной инфекции вирусной этиологии, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Специалисты надзорного ведомства отобрали пробы воды, пищи, дезсредств, смывов с объектов окружающей среды на пищеблоке. Будут проведены необходимые лабораторные исследования. В детском саду проведена дезинфекция. Руководству дошкольного учреждения выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.

Напомним, на прошлой неделе Роспотребнадзор начал проверку в школе №69 Екатеринбурга, откуда поступили сообщения о вспышке инфекции. Накануне стало известно, что часть учащихся этой образовательной организации ещё неделю будет на дистанте.

Областная газета Свердловской области

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