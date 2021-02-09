Собака-мотиватор: как канистерапия помогает детям и взрослым?

На занятиях с собаками-терапевтами волонтёры не просто следят за своими питомцами, но и общаются с детьми, учат их взаимодействовать с животными. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале начинают распространять канистерапию – реабилитацию людей с психическими, психологическими и даже физическими нарушениями с помощью специально обученных собак. Такая терапия давно доказала свою эффективность, однако в России центры канистерапии есть только в нескольких крупных городах. С этого года в рамках президентского гранта, выигранного благотворительным фондом «Синара», в Свердловской, Оренбургской, Ростовской и Волгоградской областях к методике канистерапии для детей и взрослых начнут привлекать волонтёров.

Ладошки для волкодава

В екатеринбургском центре «Отрада» на занятия с собаками ходят две группы детей: младшая – от трёх до шести лет и старшая – для подростков. Программа с малышами направлена на подготовку к школе. По словам Марины Ивановой, руководителя некоммерческой организации социально-психологической реабилитации «Краски жизни», они занимаются канистерапией более десяти лет и сейчас обучают этому волонтёров. Дети, которые пришли сюда на занятия, психологически не готовы к учёбе из-за неумения выстраивать социальные контакты, общаться со сверстниками и взрослыми, не нарушать чужие границы. Поэтому важно развить их коммуникативные навыки.

В большой комнате центра семь маленьких мальчиков и девочек сидят на диване, свесив ножки. Напротив, рядом с хозяевами, расположились шесть собак разных пород.

– Дети, сейчас вы будете знакомиться с нашими собачками, – начинает занятие Марина Иванова.

По мнению руководителя центра «Краски жизни» Марины Ивановой, собаки-терапевты помогают детям и взрослым стать более счастливыми. Фото: Галина Соловьёва

Волонтёр Ирина со своей питомицей, огромным ирландским волкодавом, подходят к дивану.

– Ребята, а вы помните, как зовут собачку Ирины Борисовны? – спрашивает ведущая.

– Груня! – хором кричат малыши.

– Правильно! Приготовьте для Груни ладошки.

Серый волкодав, сопровождаемый хозяйкой, обнюхивает и облизывает выставленные вперёд ручки детей. Они заливаются смехом и гладят собаку. После к малышам по очереди выходят остальные животные: два цвергшнауцера, чёрный и коричневый лабрадоры и белый пушистый бобтейл.

– Почему канистерапия работает? – задаётся вопросом Марина Иванова в перерыве между занятиями. – Собака – это мотиватор: ребёнок не будет сидеть и что-то перебирать, делать какие-то развивающие упражнения по приказу взрослого или слушать полезную информацию. А если это игра с собачкой, то он с удовольствием включится в процесс. Животные дарят много позитивных впечатлений, и чем больше эмоций было вложено во время терапии, тем больше вероятность переноса новых знаний в повседневную жизнь.

Собаки на каждом занятии дарят детям море радости и улыбок, что значительно усиливает эффект от канистерапии. Фото: Галина Соловьёва

Дай лапу, Харви

После знакомств ребята делают разминку: присаживаются на коврик, а потом вытягивают руки вверх по очереди. Собаки послушно повторяют за малышами эти упражнения: ложатся и встают на задние лапки. Потом волонтёры учат детей давать команды своим питомцам. Среди общего шума можно расслышать:

– Румба, сидеть!

– Сделай ручку так и скажи: «Харви, дай лапу».

– Нет, я боюсь.

– Не бойся, давай вместе.

– Клюква, лежать!

– Да, Клюкве больше всего нравится лежать.

Прежде чем стать собакой-терапевтом, питомец должен пройти тестирование на стрессоустойчивость, многомесячное обучение и итоговую аттестацию. Фото: Галина Соловьёва

КСТАТИ В 2015 году в России выпустили государственный стандарт (ГОСТ), который регламентирует подготовку собак-терапевтов. В документе подробно описано, как нужно обучать животное и применять его в будущем для физической и социально-психологической реабилитации людей с ограниченными физическими и психическими возможностями методами канистерапии. ГОСТ утверждает этапы работы с собакой и аттестацию животного, которая проводится в присутствии специальной комиссии.

Все собаки очень послушны и подготовлены к игре с детьми. Прежде чем попасть на кинестерапию, они проходят обучение в течение нескольких месяцев с профессиональными кинологами и получают удостоверение собаки-ассистента или собаки-терапевта. Но к занятиям допускают не всех: питомец должен сдать входящее тестирование. Как говорит Марина Иванова, это 40-минутное «издевательство» над собакой по определённой системе: на животное кричат, машут руками, имитируют неадекватное поведение, провоцируют её другими собаками и падающими предметами. Это показывает, насколько стрессоустойчив питомец, и готов ли хозяин отдать его на такую программу.

– Первые занятия канистерапии для Харви были очень тяжёлыми, – делится волонтёр Татьяна, бобтейл которой этой осенью получил звание ассистента. – Для собаки это стресс, и по состоянию Харви это было видно: он начинал тяжело дышать, быстро уставал, долго спал после занятий. Но постепенно привык и сейчас очень любит это общение.

Комментарий Георгий АМУСИН, психотерапевт, председатель Ассоциации психотерапевтов Свердловской области: – Канистерапия полезна для взрослых людей, находящихся в состоянии депрессии. Также это очень хороший метод реабилитации для детей с расстройством аутистического спектра, но без агрессии, потому что агрессию собака не переживёт. Терапия хороша и при работе с детскими страхами, при детской психотравме, когда у ребёнка есть соматические проблемы. Общение с собакой благотворно действует на эмоциональное состояние, что влияет и на иммунитет: ребёнок становится более устойчив к заболеваниям и вирусам.

Стимул сделать шаг

Последнее задание на сегодня – самое приятное для питомцев. Ребятам раздают перчатки, мягкие щётки и пластиковые шарики с шипами для массажа. Этими предметами они будут гладить и чесать развалившихся на полу собак.

– А почему она такое любит? – спрашивает мальчик лет пяти, аккуратно гладя цвергшнауцера Тату.

– Потому что ей приятно, – отвечает хозяйка собаки Надежда, которая является волонтёром в «Красках жизни» уже более семи лет: за эти годы она привела на занятия четырёх своих питомцев.

Каждое упражнение адаптивного курса, который проводят волонтёры, рассчитано на развитие определённых навыков. Последнее задание помогает малышам развивать координацию крупной и мелкой моторики и даже речь. Ребята могут использовать одновременно два разных предмета, что влияет на межполушарное взаимодействие и улучшает когнитивные функции мозга.

Каждое упражнение канистерапии направлено на улучшение психологического состояния человека и развивает умение общаться. Фото: Галина Соловьёва

В ТЕМУ Канистерапия полезна не только детям, но и взрослым. Для людей с ментальными нарушениями работа с собаками-терапевтами направлена на социализацию, возвращение в общество. На таких занятиях подопечных учат корректно коммуницировать, контролировать свою тревогу и в целом эмоциональное состояние.

– Собака – инструмент, с помощью которого легко попросить ребёнка сделать что-то, – объясняет суть терапии Надежда. – Ребёнок кидает собачке мячик – это физическое упражнение, даёт команду голосом – начинает быстрее разговаривать. Особенно видно результат терапии на детях с ДЦП, когда даже у неходячего ребёнка появляется стимул встать и сделать несколько шагов, держась за большую собаку.

Если в начале занятия ребята немного боятся собак, то к концу начинают полностью доверять животным. Фото: Галина Соловьёва

По словам социолога центра «Отрада» Натальи Нечаевой, канистерапия уже показала положительный эффект на первой группе ребят, которая прошла двухмесячный курс до Нового года.

– Для каждого ребёнка мы определили, какую коррекцию он должен получить от канистерапии, – говорит Наталья Нечаева. – Пользу мы уже увидели, когда ребёнок с гиперактивностью после занятий стал спокойнее, начал лучше спать и контактировать с другими. В планах, чтобы все наши дети прошли эту реабилитационную программу.

В центре «Отрада» занятия канистерапией проходят раз в неделю с двумя группами. Фото: Галина Соловьёва