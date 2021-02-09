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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 февраля 2021, 16:10

Обновлена возрастная структура заболеваемости COVID-19 на Среднем Урале

коронавирус

Незначительный рост заболевших в трёх возрастных группах. Фото: Галина Соловьёва.

За последнюю неделю в Свердловской области возрастная структура заболевших коронавирусом практически не изменилась. В регионе отмечен незначительный рост заболевших в трёх возрастных группах.

Речь идёт о гражданах в возрасте от 18 до 29 лет, от 30 до 49 лет и 65+. По обновлённым данным Роспотребнадзора, от общего числа заражённых в регионе на них приходится 10% (+0,8%), 32,8% (+0,8%) и 23% (+0,3%) соответственно.

В свою очередь, снизилось число заболевших среди несовершеннолетних свердловчан (до 18 лет) – 10,2% (-1,4%) и тех, кому от 50 до 64 лет –  24% (-0,4%). 

Фото: оперштаб

Добавим, на Среднем Урале пятый день подряд снижается суточная заболеваемость коронавирусом. Сегодня стало известно о 289 новых случаях. Менее 300 новых пациентов последний раз на Среднем Урале выявляли 10 ноября.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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