По смертности от COVID-19 Свердловская область стала четвёртой в стране

В декабре на Среднем Урале зарегистрировали 1 703 летальных исхода, основной причиной которых стал коронавирус. Фото: Галина Соловьёва.

Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса в регионах в декабре 2020 года. В Свердловской области показатель вырос почти на 25% по сравнению с ноябрём.

В последнем месяце прошлого года на Среднем Урале зарегистрировали 1 703 летальных исхода, основной причиной которых стала новая коронавирусная инфекция. В большинстве случаев - у 1 447 умерших - вирус идентифицировали, а у 256 человек - не идентифицировали. Ещё у 223 уральцев перед кончиной обнаружили COVID-19, но причиной смерти стала не эта болезнь.

Как сообщалось ранее, в ноябре ковид унёс жизни 1 364 свердловчан.

В целом по стране в декабре зарегистрировали 31 550 умерших от коронавируса, что на треть превышает показатель предыдущего месяца. По количеству скончавшихся от COVID-19 Свердловская область расположилась на четвёртом месте среди всех регионов. Её опередили только Москва (5 251 случаев смерти), Московская область (3 324) и Санкт-Петербург ( 2 507).

Отметим, данные Росстата сильно расходятся со статистикой оперштаба по борьбе коронавирусом. Согласно его информации, в декабре ковид унёс жизни почти 500 свердловчан. Ранее эти различия в данных прокомментировала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По её словам, оперштаб учитывает текущие случаи, в которых был подтверждён коронавирус, а Росстат – также случаи после проведения вскрытия.