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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 февраля 2021, 17:01

В очереди на вакцинацию от COVID-19 стоят 100 тысяч свердловчан

прививка от коронавируса

Вакцинации ждут 100 тысяч жителей Среднего Урала. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области по состоянию на 9 февраля прививку от коронавируса ждут 100 тысяч человек. В приоритете медики, педагоги и граждане из группы риска.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга рассказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков. По его словам, вакцинации ждут 100 тысяч человек, что "примерно соответствует тем поставкам, которые у нас только произошли и произойдут в ближайшее время". При этом количество желающих растёт с каждым днём.

В ходе выступления Павел Креков напомнил, что ежедневно на территории региона вакцинируется 5-6 тысяч человек. Эти темпы планируется наращивать. Новые поступления помогут это сделать. Так, в ближайшие дни область получит ещё 33 тысячи доз вакцин, на следующей неделе – порядка 50-60 тысяч доз.

Добавим, участие в массовой вакцинации принимают сотрудники "Областной газеты". Накануне мы рассказывали о том, как один из журналистов готовится поставить укол. Ещё раньше писали о самочувствии наших коллег в первые дни после прививки.

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Областная газета Свердловской области

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