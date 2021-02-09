Почему тротуары в Екатеринбурге не чистят ото льда?

Февральский дождь и последующее понижение температуры на Среднем Урале добавили невзгод свердловчанам. По Екатеринбургу стало невозможно нормально передвигаться из-за образовавшегося гололёда на тротуарах, и в редакцию «Облгазеты» посыпались жалобы от читателей на бездействие коммунальщиков.
– На пешеходных дорожках проспекта Ленина настоящий каток – наледь на всю ширину тротуара. Невозможно идти без страха упасть и получить травму, – пожаловался по телефону пенсионер Иван Сташкевич. – Только при мне три человека поскользнулись, но хорошо, что не упали. А что говорить про пенсионеров?
На гололёд в Пионерском микрорайоне и в центре столицы Урала «Облгазете» вчера пожаловалась и екатеринбурженка Ирина Рахманина. По её словам, большинство тротуарных дорожек в Екатеринбурге до сих пор не обработали противогололёдным материалом. Это касается как центральных улиц, так и дворовых.
– Нынешние погодные условия не позволяют проводить обработку тротуаров в городе, – сообщили «Облгазете» в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Дело в том, что химический реагент, который применяют коммунальные службы, не эффективен при температуре воздуха ниже -25 градусов. При более высокой температуре обработка тротуаров происходит в соответствии с технологией: дорожки прометаются, а потом посыпаются «Бионордом».
МЕЖДУ ТЕМ
С кого получить компенсацию в случае падения?
– Если человек упал на скользком асфальте и получил травму, необходимо составить акт о состоянии асфальтового покрытия и зафиксировать место своего падения, а также сделать фото на телефон, – рекомендует президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов Игорь Упоров. – Далее стоит вызвать полицию и скорую помощь или обратиться в травмпункт. В лечебном учреждении должны выдать справку о телесных травмах и месте падения. Важно сохранить все чеки, если услуги были оказаны, например, за дополнительные деньги – не по полису ОМС.
Самое главное – определить, в ведении какой организации находится данный участок дороги, и направить туда свою претензию. Если виновник отказывается возмещать убытки, то выход один – обращаться в суд.
Но паника горожан понятна: риски упасть на обледенелых тротуарах и получить травму возрастают в разы.
– Действительно, сейчас в наш травмпункт обращается много людей, на наших врачах повышенная нагрузка, – рассказала «Облгазете» заведующая травмпунктом №2 Екатеринбурга Евгения Катасонова. – В зимний период горожане чаще всего приходят с травмами нижних конечностей – от ушибов до переломов, травмы у всех разной степени тяжести.
ВАЖНО
В мэрии Екатеринбурга по каждому конкретному случаю гололёда на тротуарах свердловчанам посоветовали обращаться в свои районные администрации.
Администрация Верх-Исетского района Екатеринбурга
371–26–61, 371–15–63
Администрация Ленинского района Екатеринбурга
376–30–70; 376–42–96
Администрация Кировского района Екатеринбурга
374–40–41; 374–89–28
Администрация Орджоникидзевского района Екатеринбурга
304–25–00; 304–25–01
Администрация Чкаловского района Екатеринбурга
304–78–50; 257–02–81
Администрация Железнодорожного района Екатеринбурга
304–79–00; 378–11–14
Администрация Октябрьского района Екатеринбурга
254–68–30; 254–73–63
- Опубликовано в №23 от 10.02.2021
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