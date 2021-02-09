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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 февраля 2021, 17:43

В Свердловской области свернут ещё 600 инфекционных коек

коечный фонд

К следующей неделе к плановой работе должны вернуться ещё 600 коек. Фото: Владимир Мартьянов.

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил об очередном сокращении коечного фонда для пациентов с COVID-19. К следующей неделе к плановой работе должны вернуться ещё 600 коек.

На сегодняшний день в регионе развёрнуто около 5 тысяч инфекционных коек. Из них 2 тысячи – свободны, рассказал Павел Креков в ходе сегодняшнего брифинга.

"У нас есть резерв. При этом процент свободных коек ежедневно растёт. Это связано с тем, что выписка превышает количество поступающих больных. Мы предполагаем ещё 600 коек к следующей неделе отдать под плановую медицинскую помощь. Таким образом, количество коек, связанных с ковидом, будет подходить к отметке в 4 тысячи", – уточнил он. 

По словам замгубернатора, в ближайшее время к штатному режиму работы, в том числе, вернётся часть мощностей Госпиталя для ветеранов войн (Екатеринбург). Там много людей, нуждающихся в плановой и неотложной медпомощи.

В пределах 7 тысяч человек находятся на домашнем лечении.

Добавим, на прошлой неделе планировалось свернуть 1 200 инфекционных коек.

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