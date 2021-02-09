Кабмин РФ расширил список больниц, которые могут получить финансирование на оплату труда работников

Корректировка правил позволит ускорить перечисление денег в медицинские организации и их доведение до работников. Фото: Владимир Мартьянов.

Правительство РФ скорректировало правила предоставления бюджетных средств, направляемых в региональные фонды ОМС для оплаты труда медработников. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте кабмина, принятые изменения затронут резервных средств, выделяемых на зарплаты новых сотрудников больниц. В частности, размер данного резерва вырастет с 15 до 20% от общего объёма нераспределённых средств.

Также ранее получить допфинансирование могли только те медучреждения, которые оказывали гражданам первичную медицинскую помощь. Теперь получить бюджетные средства на оплату труда медработников смогут все больницы, работающие по системе ОМС.

Определять медучреждения, которым требуется допфинансирование, будет Минздрав РФ на основании их же заявок. Отмечается, что корректировка правил позволит ускорить перечисление денег в медицинские организации и их доведение до работников.

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