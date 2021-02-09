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9 февраля 2021, 19:30

Павел Креков назвал причины сокращения объёмов тестирования на COVID-19

тестирование на коронавирус

Тестирований стало меньше, потому что стало меньше контактных и ареал заболевших сужается. Фото: Павел Ворожцов.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков прокомментировал снижение количества тестов по коронавирусу в регионе. Речь об этом шла на сегодняшнем брифинге.

Как отметил Павел Креков, общее количество тестов находится в пределах 10 тысяч ежедневно (средненедельный показатель). По его словам, данная цифра соответствует тем нормам, которые выдвигаются перед территориями с таким количеством населения как у нас.

Он подтвердил, что количество тестов сократилось, но по объективным причинам.

"Тестирований стало меньше, потому что стало меньше контактных и ареал заболевших сужается. При этом ниже 10 тысяч мы опускаться не будем. Этого достаточно, чтобы видеть ситуацию объективно. Если необходимо будет увеличить количество тестирований, у нас есть для этого все возможности", - подытожил замгубернатора.

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