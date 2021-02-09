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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 февраля 2021, 18:14

В Свердловской области вторую неделю подряд растёт заболеваемость ОРВИ

ОРВИ, лекарства

В Екатеринбурге за неделю подтвердили 14 863 случая ОРВИ. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области вторую неделю подряд фиксируют рост заболеваемости ОРВИ. На прошедшей неделе этот диагноз поставили 31 027 жителям региона, что на 5% выше числа заболевших в предыдущие семь дней.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, уровень эпидпорога по совокупному населению превышен на 5,7%. Наиболее сложная эпидобстановка зафиксирована в четырёх муниципалитетах региона: в Туринском, Режевском и Талицком городских округах, а также в ГО Богданович. Там среднеобластной показатель заболеваемости превышен в 1,5 раза и более.

В Екатеринбурге подтвердили 14 863 случая ОРВИ. Это на 6% выше уровня прошлой недели, при этом эпидпорог не превышен.

Заболеваемость внебольничной пневмонией в регионе продолжает идти на спад. За семь дней эту болезнь нашли у 1 853 уральцев. Это на 11,37% меньше, чем неделей ранее. При этом неблагополучными по данному заболеванию признаны:

  • Артёмовский ГО,
  • ГО Верхний Тагил,
  • Нижнесергинский МР,
  • Алапаевский район,
  • ГО Красноуральск,
  • MO Город Алапаевск,
  • ГО Богданович,
  • Белоярский ГО,
  • Каменский ГО.
Областная газета Свердловской области

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