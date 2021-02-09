В Свердловской области вторую неделю подряд растёт заболеваемость ОРВИ

В Свердловской области вторую неделю подряд фиксируют рост заболеваемости ОРВИ. На прошедшей неделе этот диагноз поставили 31 027 жителям региона, что на 5% выше числа заболевших в предыдущие семь дней.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, уровень эпидпорога по совокупному населению превышен на 5,7%. Наиболее сложная эпидобстановка зафиксирована в четырёх муниципалитетах региона: в Туринском, Режевском и Талицком городских округах, а также в ГО Богданович. Там среднеобластной показатель заболеваемости превышен в 1,5 раза и более.
В Екатеринбурге подтвердили 14 863 случая ОРВИ. Это на 6% выше уровня прошлой недели, при этом эпидпорог не превышен.
Заболеваемость внебольничной пневмонией в регионе продолжает идти на спад. За семь дней эту болезнь нашли у 1 853 уральцев. Это на 11,37% меньше, чем неделей ранее. При этом неблагополучными по данному заболеванию признаны:
- Артёмовский ГО,
- ГО Верхний Тагил,
- Нижнесергинский МР,
- Алапаевский район,
- ГО Красноуральск,
- MO Город Алапаевск,
- ГО Богданович,
- Белоярский ГО,
- Каменский ГО.