В России первый регион отменил обязательный масочный режим

В Удмуртии начиная с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер. Фото: Галина Соловьева

В Удмуртии начиная с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер. Республика стала первым в России регионом, снявшим обязательное требование носить защитные средства.

О снятии ряда ограничений, действовавших в регионе, рассказал глава республики Александр Бречалов. При этом, жителей Удмуртии попросили соблюдать меры безопасности при посещении массовых мероприятий.

Помимо снятия обязательного масочного режима с 12 февраля, с сегодняшнего дня в регионе снимаются ограничения на работу заведений общепита, кинотеатров, театров, театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений. Кроме того, для жителей всех возрастов, за исключением категории 65+, станут доступны спортивные соревнования при соблюдении заполнения половины залов. Также, при торжественной регистрации брака количество гостей может быть увеличено вдвое - до 20 человек.

«В детских садах персонал вместе с родителями вправе определить, могут ли родители присутствовать на мероприятиях с обязательным соблюдением мер безопасности. То же самое касается и дополнительных секций и кружков. По решению коллектива и родителей занятия могут быть возобновлены», - говорится в сообщении правительства республики.

Добавим, что за прошлые сутки в Удмуртии выявили 97 случаев заболевания COVID-19. Всего на 9 февраля в республике зарегистрировано 26 515 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, 23 112 человек выздоровели, 347 пациентов скончались. На амбулаторном лечении остаётся 801 человек.

По словам Александра Бречалова, ситуация с коронавирусной инфекцией в республике остаётся относительно стабильной. В ковидных центра свободны почти половина коек (982 койки). Если динамика по заболеваемости не будет ухудшаться, то с 15 февраля часть ковидных коек в будут переведены обратно в штатный режим работы.

Читайте также:

В Кремле назвали сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии