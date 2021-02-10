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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 февраля 2021, 13:15

За сутки в Свердловской области выявили 287 случаев коронавируса

коронавирус

На лечении остаются более 5 тысяч пациентов, в том числе 311 – в тяжёлом состоянии. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за последние сутки выявлено 287 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в регионе составляет 73 664.

По данным оперштаба, с начала пандемии из больниц выписались 66 440, за последние сутки – 296 человек. На лечении остаются более 5 тысяч пациентов, в том числе 311 – в тяжёлом состоянии.

За последние 24 часа диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+166), Берёзовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Ирбита, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска, Серова и других свердловских муниципалитетов.

Зарегистрировано ещё 14 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 171.

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Областная газета Свердловской области

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