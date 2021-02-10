Ещё в семи больницах пожилых свердловчан начнут принимать врачи-гериатры

Главврачам всех свердловских больниц приказано обеспечить подготовку специалистов по болезням людей пожилого и старческого возраста. Фото: Владимир Мартьянов

Свердловский минздрав выпустил приказ, согласно которому в семи больницах организуют амбулаторный приём врачей-гериатров. Ещё в двух городах появятся гериатрические отделения.

Согласно документу, до 1 июня 2021 года кабинеты со специалистами для приёма пожилых свердловчан должны заработать в Артёмовской центральной районной больнице, Сухоложской больнице, Краснотурьинской городской больнице, Полевской и Байкаловской центральных районных больницах, Арамильской и Нижнетуринской больницах. Первые пять учреждений должны направить заявку в минздрав на предоставление субсидий на оборудование и ремонт помещений. Двум последним больницам предстоит продолжить ремонт, чтобы открыть спецотделения.

Кроме того, в больницах в Асбеста и Первоуральска должны открыться целые гериатрические отделения до 1 июля.

Главврачам всех свердловских больниц приказано обеспечить подготовку специалистов по болезням людей пожилого возраста. Обучение по профилю "гериатрия" организует главный внештатный специалист гериатр минздрава Свердловской области Валентина Ямпольская.

Свердловским больницам также предстоит продолжить проводить профосмотры, диспансеризацию, вакцинацию против пневмококковой инфекции и консультирование свердловчан старше трудоспособного возраста.

Приказ "О реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста "Старшее поколение" в 2021 году" опубликован на сайте министерства.

Гериатрическая медицина изучает заболевания, которые в основном сопровождают старость: снижение памяти, сенильную деменцию, остеопороз. В сфере её внимания находятся и болезни, характерные для других возрастных групп, но имеющие специфические особенности (атеросклероз с его осложнениями, артериальная симптоматическая гипертензия, гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность, поздно развившийся сахарный диабет, хронические неспецифические заболевания лёгких).

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