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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 февраля 2021, 13:09

Число заболевших COVID-19 в России превысило 4 миллиона

термометрия в школе

Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 4 012 71. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 14 494 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 4 012 71.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 1441. Свердловская область находится на восьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 287 человек.

Фото: оперштаб

За последние 24 часа умерли 536 пациентов с COVID-19, выздоровели – 22 575. За весь период пандемии – 78 134 и 3 516 461 соответственно.

Фото: оперштаб

Проведено ещё 284 тысячи тестов на коронавирус, всего – 105,2 млн. Под меднаблюдением в целом по России остаются 643 514 человек.

Напомним, в предыдущие сутки в России был выявлено 15 019 случаев заражения COVID-19.

Добавим, в последний раз, менее 15 тысяч заболевших фиксировалось 17 октября 2020 года.

Ранее "Облгазета" сообщала, что в России первый регион отменил обязательный масочный режим. Начиная с 12 февраля, жителям Удмуртии можно не носить защитные средства.

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Областная газета Свердловской области

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