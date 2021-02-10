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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 февраля 2021, 15:04

В Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости кишечными инфекциями

Вспышка ОКИ

В январе 2021 года на Среднем Урале зарегистрировано 1756 случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями. Фото: Галина Соловьёва

В январе 2021 года на Среднем Урале зарегистрировано 1756 случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями. Это почти в два раза больше, чем в декабре 2020 года.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в январе 2021 года показатель заболеваемости составил 51,6 на 100 тыс. населения. Несмотря на рост по сравнению с декабрём, это в 1,6 раза ниже, чем в то же время в 2020 году, и в 1,4 раза ниже среднемноголетнего уровня.

В 38,5% случаев свердловчане подхватили ротавирусную инфекцию, в 33,5% случаев - норовирусную инфекцию. ОКИ, вызванные бактериальным возбудителем, составили 24,2%. Чаще всех от кишечных инфекций страдают дети (83,1% от числа заболевших).

С 1 по 7 февраля 2021 года по первичному диагнозу зарегистрировано 789 случаев ОКИ, показатель составил 18,8 на 100 тыс. населения. Это в 1,3 раза ниже аналогичного периода 2020 года и в 1,35 раза ниже среднемноголетнего уровня. 86,6% заболевших – дети.

В Роспотребнадзоре объяснили, что подъём заболеваемости кишечными инфекциями связан с сезонностью – в зимнее время нередки кишечные инфекции вирусной этиологии.

Напомним, ранее санврачам поступила информация о выявлении случаев острой кишечной инфекции в одном из детских садов Екатеринбурга. Специалисты организовали эпидемическое расследование. Речь идёт о детском саде №472 в переулке Северном, 4. Там зарегистрировали два случая ОКИ вирусной этиологии.

Также на прошлой неделе Роспотребнадзор начал проверку в школе №69 Екатеринбурга, откуда также поступили сообщения о вспышке инфекции.

В связи с ростом заболеваемости кишечными инфекциями в регионе проводятся мероприятия по предупреждению распространения ОКИ.

По состоянию на 8 февраля на наличие возбудителей кишечной инфекции вирусной этиологии обследовано 2018 работников пищеблоков и лиц, участвующих в кормлении детей. У 14 человек выявлены вирусы, они были отстранены от работы.

Областная газета Свердловской области

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